Artista baiano inaugura exposição na Caixa Cultural, no Centro

Tomaz Viana, o Toz, baiano de Salvador, nascido em 1976 e que mora no Rio desde a adolescência, nunca se contentou em criar meramente personagens para seus grafites. Cada um deles sempre teve um mundo particular, com lugar próprio em sua autobiografia. “Com o personagem nasce junto um temperamento próprio, seu universo, todos têm um enredo que uso muito como trilho para dar continuidade a cada nova fase, uma forma de assegurar a continuidade de suas vidas”, explica o artista.

Estas são as bases para entender a exposição “Cultura insônia”, dedicada ao Povo Insônia, civilização que o artista começou a traçar a partir de 2010 e que hoje está no centro das atenções de sua individual na Caixa Cultural. É formada por dez obras, entre pinturas, esculturas e manequins.

“Insônia ‘nasceu’ quando me separei, no primeiro casamento. Passei a sair muito à noite e, a partir da forma do personagem Bebê Idoso, fui modificando o traço, alterando a cor e encontrando um caminho. Tempos depois, tive a oportunidade de visitar meus familiares em Salvador e, quando fui à feira de São Joaquim, vi elementos da cultura afro-baiana, que me deram a base para misturar contas, tecidos, tudo que tinha ali no universo do Insônia que, em síntese, inclui ainda minha paixão por heróis de HQs e noite. Tudo isso forma o personagem, que é uma espécie de herói-entidade”, define. Os dez trabalhos da mostra, alguns inéditos, foram feitos no Rio, no ateliê de Santa Teresa, próximo ao Catumbi.

Na linha da vida de Insônia, surgem os integrantes da civilização e suas influências, o desenvolvimento de sua cultura, a relação com sua história, sua genealogia e o vínculo com novas raízes.

No ano passado, o artista visitou terreiros de candomblé na Bahia, para ouvir sobre si mesmo e a cultura ancestral. A experiência impregnou algumas telas e os manequins começam a dar materialidade à série. Os figurinos foram criados pela irmã, Maria Rita Viana. A equipe conta ainda com o surfista Alexandre Amigo e Pedro Grapiúna, que o auxiliaram no trabalho com esculturas de ferro. Atualmente, Toz utiliza a técnica do spray, sempre complementada com tinta óleo e diversos materiais para detalhes e contornos.

Formado em Arte e Design, Toz começou a ocupar o espaço urbano em 2013, com a pintura de painéis de grandes formatos, a exemplo do muro de grafite de 2 mil metros quadrados, no Pier Mauá, e a fachada de 80m de altura do Hotel Marina, na Praia do Leblon, inaugurada em 2015. Os diferentes personagens que integram sua obra - Nina, Bebê Idoso, Shimu, Bebê Idoso, Insônia e Vendedor de Alegria - estão espalhados em diversas cores e padronagens pelos muros da cidade, em bairros como Jardim Botânico, Gávea, Rio Comprido, Catumbi, Santa Teresa e Zona Portuária. Em âmbito Internacional, já realizou trabalhos em Paris, Genebra, Lisboa e Miami.

Em 2014, fez a primeira exposição institucional: “Metamorfose”, no Centro Cultural Hélio Oiticica; no ano seguinte, abriu a primeira individual em Paris com a instalação “Vendedor de alegria”, que ficou exposta entre agosto e novembro, em parceria com o Projeto Scope da Prefeitura do 13°Arrondissement de Paris. Em 2016, foi convidado para criou dois painéis de grafite indoor em Nova York (Chelsea) e Hong Kong (Wan Chai) e, no final do mesmo ano, veio o convite da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira para pintar um carro alegórico do Carnaval de 2017.

À medida que a “civilização” de Toz avança, começa a ganhar corpo outro projeto. Já está no papel o esboço de um espetáculo de dança com o Povo Insônia. “Mas ainda é sonho”, diz. Em julho, entra no estúdio de animação 2DLab para dar vida aos personagens Nina e Shimu. Como parte da programação, a Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe Toz nos dias 16 de junho, 14 de julho e 18 de agosto (sábados) para uma visita guiada.

Serviço

Cultura Insônia - Exposição com pinturas e esculturas de Toz Caixa Cultural – Galeria 3 (Av. Almirante Barroso, 25 • Centro. Tel.: 3980- 3815) • Terça a domingo, das 10h às 21h • Entrada Franca • Até 26/8