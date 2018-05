Italiana Tosca Donati faz turnê pelo Brasil

A cantora italiana Tosca Donati se apresentou nesta segunda-feira (28), em Brasília, durante sua turnê pelo Brasil.

Com participação da sambista baiana Mariene de Castro, o show "Appunti Musicali dal Mondo" aconteceu às 21h, no "Clube de Choro", e contou com a presença do embaixador italiano no país, Antonio Bernardini.

Além de Mariene, Donati é acompanhada em sua turnê por Giovanna Famulari, no piano e violoncelo, Massimo de Lorenzi, no violão, e Alessia Salvucci, na percussão. O repertório da artista inclui clássicos da música do mundo todo, inclusive da Itália. Dentre os compositores que ela interpreta estão os italianos Ennio Morricone, Ivano Fossati e Lucio Dalla, além dos brasileiros Chico Buarque e Ivan Lins.

A cantora já havia se apresentado no "Blue Note Rio", no Rio de Janeiro, na sexta-feira (25), e terá mais dois espetáculos em território brasileiro. Em São Paulo, a italiana fará seu show na quarta-feira (30), na "Casa Natura Musical", às 21h30.

Sua turnê pelo país será encerrada em Belo Horizonte, na quinta (31), no Teatro Centro Cultural Minas Tênis Clube, às 20h30.