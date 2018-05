Após falsa morte, David Brazil retoma amizade com Amin Khader

Após quase sete anos brigados, Amin Khader e David Brazil anunciaram que retomaram a amizade.

"Voltamos à velha amizade de sempre", comemorou Amin em um vídeo publicado em seu Instagram ao lado de David.

"Velha mesmo, velha mesmo", respondeu o amigo, em tom de brincadeira, para tréplica de Khader: "Não me chame de velha não. E você, é nova?"

"Detalhe: Amizade. Como sempre foi, nada mais que amizade", salientou David, antes que o amigo encerra-se: "Claro! Bicha com bicha dá lagartixa, e eu gosto de homem."

Na legenda da publicação, Amin ainda escreveu: "Amigos para sempre

A vida é curta, a gente não leva nada."

Briga

A polêmica entre os dois começou em junho de 2011, quando David publicou tuítes anunciando a morte do amigo em sua rede social. "É com enorme dor no coração que, infelizmente, confirmo que meu amigo de fé, irmão camarada, Amin Khader, nos deixou esta madrugada."

A falsa morte chegou a ser confirmada até mesmo pela Record TV, emissora na qual trabalhava. Durante o Hoje Em Dia, por exemplo, os apresentadores Edu Guedes e Chris Flores se emocionaram com a notícia.

Posteriormente, o próprio David se deparou com o amigo caminhando em público, ficando revoltado: "Escroto esse Amin, eu chorando indo pra casa e olha quem vejo correndo na praia

"

"Fim da história, pra mim. O Amin Khader morreu pra mim. Querer ser notícia com uma palhaçada dessa e usando um amigo é demais, né?", sacramentou. Assim como ele, diversas personalidades encararam o fato como uma 'brincadeira' de mau gosto e criticaram Amin.