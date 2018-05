Acidente de caminhão deixa 14 mortos na Venezuela

Uma festa em um povoado do oeste da Venezuela terminou em tragédia após o tombamento de um caminhão que matou 14 pessoas, informaram as autoridades nesta terça-feira, um dia após o acidente.

A tragédia ocorreu na região de Los Azules-Lagunillas, no estado de Mérida, nos Andes venezuelanos, informou o governo local à AFP.

No caminhão viajavam 36 pessoas que haviam participado de uma festa em homenagem a São Isidro Lavrador, patrono dos agricultores, na qual a cada ano agradecem por suas colheitas.

O veículo saiu da estrada e tombou na madrugada de segunda-feira, por causas que ainda são investigadas.

Nove pessoas morreram no local e as demais faleceram no hospital Universitário de Los Andes.

