Festivais culturais são adiados com a greve dos caminhoneiros

Eventos culturais também estão sendo afetados pela greve dos caminhoneiros.

A edição 2018 do Cine PE, mostra de cinema no Recife, foi adiada "diante das circunstâncias adversas que afligem o país neste momento", segundo uma nota divulgada ontem, 27. O evento estava marcado para ocorrer entre 29 de maio e 4 de junho. Uma nova data será anunciada na segunda-feira, 28. Ingressos e convites já adquiridos continuarão valendo para as novas datas, segundo a produção.

A 34.ª Feira Internacional do Livro de Brasília de Brasília foi adiada em uma semana, e agora será realizada de 8 a 17 de junho, no mesmo local, o Pátio Brasil Shopping. Segundo um comunicado, vários livreiros disseram que não conseguiriam fazer com que os livros chegassem em Brasília em tempo por causa da falta de combustíveis e da dificuldade de locomoção. "Fomos obrigados a fazer a mudança para garantir que o evento mantenha o brilho e não corra riscos desnecessários", avaliou o presidente da Câmara do Livro do DF, Ivan Valério.

A Campus Party Brasília também adiou sua realização. O evento que reúne experiência tecnológica e cultura geek foi remarcado para ocorrer entre os dias 27/6 e 1/7. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.