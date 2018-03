Inéditas de Krajcberg no Rio

Poucas coisas dizem tanto sobre o prefeito de São Paulo, João Doria, do que a carreira de sua companheira, a artista plástica Bia Doria. Ninguém precisa ser crítico de arte para olhar um trabalho da primeira-dama paulistana e não achar nem remotamente parecido com as obras que ajudaram a dar fama ao polonês que é um dos artistas brasileiros mais conhecidos em todo o mundo: Frans Krajcberg.

Alguns podem até achar que os trabalhos de Bia são uma versão mais limpinha, uma coisa mais pra Miami do que para o Beco do Batman, na dúvida, vá visitar a galeria de Marcia Barrozo do Amaral, que está expondo em sua galeria importantes trabalhos, muitos deles inéditos, de diversas fases artísticas de Frans Krajcberg. São 15 peças produzidas entre os anos 1960 e os dias de hoje.

“A obra de Frans Krajcberg é tão rica e abrangente, que inclui praticamente todas as técnicas mais conhecidas: escultura, pintura, desenho, litografia e fotografia. Sem contar a que ele desenvolveu e usou ao longo da carreira: o relevo em papel. O exemplo mais impactante desta técnica é quando ele usa a areia, molhada pela água do mar, como matriz destes relevos”, diz Marcia Barrozo do Amaral.

Frans Krajcberg chegou ao Brasil em 1948, com 27 anos, após ter lutado na 2° Guerra Mundial. Chegou ao país sem ter amigos e sem conhecer a língua. Viveu uma vida errante, até ser apresentado a um assistente do industrial e mecenas Francisco “Ciccilo” Matarazzo, que preparava a primeira Bienal de São Paulo.

Em 1951 trabalhou como montador de quadros da Bienal. Seis anos depois, quando Jackson Pollock levou o Grande Prêmio da Bienal de São Paulo, Krajcberg levou o prêmio de pintura. Naquele período, aproximou-se de nomes como Volpi, Sérgio Camargo e Lasar Segall. Foi de Segall quem partiu o convite para trabalhar como engenheiro florestal em uma fábrica de celulose no interior do Paraná, ligada à sua família.

Krajcberg passou a viver em uma casa no meio da floresta, encontrando finalmente o isolamento que buscava. Passou pelo Rio de Janeiro, onde pintou a série de quadros que foi exposta no pavilhão brasileiro da Bienal de Veneza, pelo qual foi premiado.

No início da década de 1970, mudou-se para Nova Viçosa, Sul da Bahia, e construiu a sua “Casa na Árvore”, erguida em cima de um pequizeiro. Partiu inúmeras vezes para Amazônia e o Pantanal, sempre registrando a beleza destas regiões do Brasil mas, principalmente, denunciando a destruição da natureza, as queimadas, a extinção das tribos indígenas.

Enquanto o regime militar pregava a ocupação da Amazonia pelo agrobusiness, Krajcberg assinou com o crítico de arte Pierre Resnay o “Manifesto do Rio Negro”, um grito em defesa dos povos da floresta. Como consequência dessas viagens, Krajcberg introduziu o fogo na sua obra, iniciando a série das esculturas queimadas.

Homenagem

“Esta exposição é uma forma de homenagear Krajcberg, ao apresentar alguns trabalhos nunca antes expostos”, afirma Marcia Barrozo do Amaral, que fez questão de apresentar muitas peças da técnica na qual ele era um mestre – relevo em papel. No total, são quatro trabalhos deste tipo, que revelam toda genialidade do artista. A exposição proporciona um rico passeio pela carreira do artista.

Entre as raridades, um livro arte de madeira com duas gravuras. Krajcberg produziu apenas 60 destas “caixas”, que hoje estão espalhadas pelo mundo e desmembradas. Um trabalho incomum chama a atenção: uma paleta em tão de azul vai surpreender o público acostumado aos trabalhos do artista em tons terrosos e de vermelho. O púbico ainda vai poder conferir obras das mais diversas vertentes artísticas, como duas esculturas da famosa série “Sombra”, uma pintura sobre madeira, entre outros trabalhos.

Serviço

Exposição Frans Krajcberg

Marcia Barrozo do Amaral - Galeria de Arte (Av. Atlântica 4240 - lj 129 ss - Copacabana Tel.: 2267-3747)

De segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 18h.

Sábado de 13h às 17h

Até 6 de abril

Entrada franca