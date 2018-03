Viegas dedica mensagem a William Waack: vencer prova é coisa de preto

Ao apresentar seu voto para quem deve ir para o paredão, na noite deste domingo (25), o participantes Viegas, do Big Brother Brasil (BBB), aproveitou para alfinetar o jornalista William Waack. Ele, que venceu uma prova de resistência no programa, dedicou a vitória a Waack: “Queria mandar um salve pro William Waack e dizer que essa vitória na prova de resistência é coisa de preto também".

A declaração foi dada no "confessionário", no momento do voto, e que é ao vivo, apesar de os outros participantes não terem ouvido.

Viegas dedica mensagem a William Waack: vencer prova é coisa de peto

Viegas, que é negro, venceu uma prova com mais de dez horas de duração. Ao fazer a declaração, ele fez alusão ao polêmico episódio em que o jornalista se referiu a uma pessoa que buzinava no momento em que ele fazia uma gravação, afirmando que aquilo era "coisa de preto".

A forte repercussão negativa, numa gravação que vazou para as redes sociais, acabou provocando o desligamento de Waack na TV Globo.

