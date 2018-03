Athleisure, o conforto do esporte

Quem diria: uma das novidades da seleção brasileira na Rússia será provavelmente o terno! Chega de moletons, blusões, cores fortes fora dos campos. Um sinal pioneiro desta elegância foi visto na chegada de Ricardo Oliveira, que chegou de paletó e gravata no Chile, em 2015.

A nova formalidade pode fazer parte do movimento Athleisure, que significa a absorção do conforto das roupas esportivas pela moda das grandes marcas. Em tradução, a união das palavras athletic + leisure (atlético + lazer). Uma história que, no consumo sedentário (daqueles que nem pensam em praticar esportes), começou com a mania dos trajes da Adidas e os uniformes do basquete americano, nos anos 1990. O tênis (calçado) começou a concorrer com toda a indústria tradicional de couro. Nem Chanel escapou, ao desfilar seus tailleurs de tweed ultra clássicos, com tênis criados por Karl Lagerfeld e produzidos pela Puma.

Da linha esporte, só o cinza do moleton é aproveitado na coleção Armani

A moda no esporte

Se a moda chic e tradicional adota o viés atlético, o esporte puxa nomes de designers famosos para renovar suas coleções. Quem domina este mercado é a Adidas, que conta com a inglesa Stella McCartney, o japonês Yohji Yamamoto, e a brasileira Farm nas suas lojas. Sem bairrismo, as estampas da Farm, marca carioca liderada por Katia Barros e Marcelo Bastos, se destacam por alegrar os blusões, sem perder as listras brancas e o logo. Logo é um assunto sério. O melhor exemplo, a Lacoste. O começo, com as camisas em malha piquê impecável, usadas por René Lacoste nas quadras nos anos 1930. Até pouco tempo, havia respeito pelas polos com o crocodilo bordado. Qual não foi a surpresa geral quando, durante a recente semana de moda de Paris, a Lacoste desfilou peças estilo nada-a-ver com seu conceito original. O crocodilo apareceu de vez em quando, em casacos volumosos. Nas vitrines da cidade, outra surpresa: mesmo as polos clássicas têm o bichinho quase invisível (principalmente nas pretas).

O esporte na moda

Outra versão da levada atlética para as ruas está no estilo de inverno da Louis Vuitton. O designer Nicolas Ghesquière combinou a elegância clássica francesa com listras largas em blusões de corte solto. Já para a Copa na Rússia, Demna Gvasalia, designer da Georgia, dono da grife Vetements, lançou sua linha de sweatshirts vermelhas, com a foice e o martelo nas mangas. Um pouco menos discreta, a história de Tommy Hilfiger, diretamente ligada às corridas de Fórmula 1. Nem sempre o Athleisure dá certo... Conforto é o principal argumento do movimento. De preferência, tirando o melhor das roupas de academias, campos e quadras: do moleton, sai o cinza. Dos tênis, a possibilidade de materiais brilhantes. Dos tecidos, as inovações no lado prático, com destaque no Brasil para a Tecelagem Santa Constancia, que das sedas e crepes passou para os produtos tecnológicos, favoritos de estilistas como Gloria Coelho.

Ícones pop na onda

E ainda há a contribuição do mundo pop. Na grife Valentino, os abrigos atléticos são fotografados em Troye Sivan, ator e cantor nascido na África do Sul, naturalizado australiano (fez o Wolverino jovem no cinema). Mais uma vez, a Adidas vai mais longe, contratando o rapper Kanye West para criar moda. Os tênis assinados pelo maridão da Kim Kardashian esgotam rapidamente, mesmo a preços em torno dos US$ 1.200. E o tênis da Chanel mais cobiçado é assinado por Pharrell Williams (aquele do hit “Happy”). Nova paixão da moda, esta onda confortável nem é tão nova assim. O pioneiro nesta aliança de moda e esporte, o italiano Giorgio Armani, cria os uniformes das seleções italianas de futebol, olimpíadas, tudo o que se refere a jogos. Fotos da campanha de 2004 nas ruas de Milão mostravam como modelo o brasileiro Kaká.

* Ex-editora de Moda e da Revista Domingo do Jornal do Brasil