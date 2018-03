Wagner Tiso e Tunai fazem tributo à eterna Elis Regina

O pianista, regente e arranjador mineiro Wagner Tiso volta a se juntar ao também mineiro cantor e compositor Tunai, no show “Saudades da Elis (As aparências enganam)”, hoje, às 21h no Teatro Bradesco. Tiso não economiza quando fala de Elis, que considera “um marco no canto feminino brasileiro, que influenciou a geração dela e continua influenciando as novas gerações”. Antes de apresentar cada música, Tunai faz um pequeno histórico. Foi na voz de Elis que ele escutou pela primeira vez os maiores nomes da cena brasileira como Milton Nascimento, Edu Lobo, Gilberto Gil, Baden Powell e Tom Jobim.

Sonhou estar ao lado desses nomes, o que viria a acontecer em 1979, com a gravação da sua “As aparências enganam”, em que, naturalmente. a Pimentinha deu um banho de interpretação. Desde então, Tunai se tornou um dos maiores compositores da música brasileira, com músicas gravadas por grandes nomes da MPB. Wagner Tiso esta cada vez mais orgulhoso do show “onde os músicos estão num entrosamento fantástico. O show é um sucesso, com quase 120 apresentações pelo país. As pessoas se emocionam muito”. Ele e Tunai se conheceram nos anos 1970, apresentados por João Bosco, irmão de Tunai.

Em sua bem-sucedida carreira, Tunai lançou nove álbuns de inéditas e uma coletânea. Já Wagner Tiso, acompanhou vários artistas de diversos estilos nos anos 1960. Nomes como como Cauby Peixoto, Ivon Cury, Maysa e Marcos Valle. “Sócio” do Clube da Esquina em Belo Horizonte, no final da década tornou-se o principal parceiro de Milton Nascimento que a partir de 1970. Wagner é um dos fundadores da lendária banda Som Imaginário, ao lado de Zé Rodrix, Tavito, Robertinho Silva, Luiz Alves e Frederah.

* Jornalista (luizantoniomellomail@gmail.com)

Especial para o JB