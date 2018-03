Katy Perry e encontro de Simone com Ivan Lins estão entre shows em São Paulo neste final de semana

SÁBADO (17)

Air Supply

Graham Russell e Russell Hitchcock formam o duo, que lançou sucessos como ‘Making Love Out of Nothing at All’, clássico dos anos 1980. Eles interpretam músicas representativas da carreira em show da turnê Lost in Love. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (17), 22h. R$ 220/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Amaro Freitas Trio

Ao lado de Jean Elton (baixo) e Hugo Medeiros (bateria), o pianista lança o elogiado álbum Sangue Negro (2017). Gêneros como jazz, bebop e maracatu fazem parte de sua sonoridade. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (17), 21h. R$ 30 Cc.: todos. Cd.: todos.

Armandinho

Completando 15 anos de carreira, o artista é nome forte do reggae. Ele interpreta hits como Desenho de Deus. Audio (3.200 lug.). Av Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (17), 22h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Ele apresenta o show intimista A Casa é Sua, acompanhado apenas por dois músicos. Canções de todas as fases de sua trajetória são interpretadas. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (17), 22h30 (abertura, 21h). R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carlos Careqa

Em seu 13° álbum, Todos Nós (2018), o cantor e compositor expõe a fragilidade da canção. A música Mãe Não É Tudo é parceria de Careqa com Chico César. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. sáb. (17), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V Cd.: todos.

Kaki King

Explorando as ramificações do jazz e performances multimídia no palco, a guitarrista americana apresenta show do disco The Neck Is a Bridge to the Body (2015). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Katy Perry

Ela traz ao Brasil a turnê do disco Witness, concebida como uma viagem que vai do espaço sideral ao eu interior. A cantora Bebe Rexha abre a noite, às 19h45. Allianz Parque (40.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.mSáb. (17), 16h (abertura dos portões; show 21h). R$ 240/R$ 580. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

Maglore

O álbum Todas as Bandeiras, lançado no ano passado, é o quarto da banda, agora em formação de quarteto. Aquela Força é uma das boas faixas do álbum. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 9/R$ 30 (dom., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Mariano

Ao lado do pianista Marcelo Elias, o cantor faz show intimista. Ele interpreta músicas de Ana Carolina, Ivan Lins, entre outros. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. Sáb. (17), 21h. R$ 80/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Péricles

Ex-integrante do Exaltasamba, ele apresenta as músicas de seu quarto álbum solo, Deserto da Ilusão (2017). Espaço das Américas (3.170 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (17), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Simone e Ivan Lins

Amigos desde o início dos anos 1970, a dupla se reencontra em show dirigido por Zélia Duncan. Citibank Hall (3.870 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (17), 22h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Victor & Leo

celebrando 25 anos de carreira, a dupla faz show intimista, relembrando sucessos como Vida Boa. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. (17), 21h. R$ 250/R$ 400.Cc.: todos. Cd.: todos.

Virginia Rodrigues, Roberto Mendes e Tiganá Santana

Reverenciando a cultura africana, os artistas estarão juntos no palco pela primeira vez. Uma composição inédita de Mendes e Santana, O Três, está no repertório. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (17), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

DOMINGO (18)

Carne Doce

Apostando na estética do indie rock, o grupo de Goiânia se despede da turnê do álbum Princesa (2016). O show também marca o lançamento em vinil do trabalho. Auditório Ibirapuera (800 lug.) Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (18), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ibrahim Ferrer Jr.

Filho de Ibrahim Ferrer, um dos integrantes do Buena Vista Social Club, ele apresenta o show Raices, com sucessos de seus últimos discos e clássicos da canção cubana. Casa Natura Musical (430 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (18), 19h30 (abertura, 18h). R$ 60/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kaki King

Explorando as ramificações do jazz e performances multimídia no palco, a guitarrista americana apresenta show do disco The Neck Is a Bridge to the Body (2015). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug ). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

KL Jay e Projeto Coisa Fina

O DJ dos Racionais MC’s e o coletivo paulista de música instrumental apresentam o show Sessions, repleto de improvisos. O rapper Rincon Sapiência faz participação especial. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (18), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

O álbum Todas as Bandeiras, lançado no ano passado, é o quarto da banda, agora em formação de quarteto. Aquela Força é uma das boas faixas do álbum. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (18), 18h. R$ 9/R$ 30 (dom., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

ESPECIAL

Errática Tom Zé

Desdobramento da exposição Tom Zé 80 Anos, com roda de leitura e performances musicais em homenagem ao legado do cantor e compositor baiano. Lica Cecato, Cid Campos e Inayara Iná se apresentam no sábado (17). O evento se encerra no domingo (18) com Caco Pontes, Iara Rennó e Daniel Minchoni. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sáb. (17) e dom (18), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia de cada apresentação).

Women’s Music Event

O evento, que promove o protagonismo feminino na música, realiza sua segunda edição. Além de painéis e workshops (R$ 40), há shows com entrada gratuita no CCSP, base da programação. A banda Far From Alaska se apresenta no sábado (17), há shows de Flora Matos (18h30) e Luiza Lian (20h). No domingo (18), às 15h, a House of All recebe a festa de encerramento, também gratuita, com o bloco Pagu e shows de Karol Conka, Lurdez da Luz, entre outras artistas. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (17), 14h30. R$ 40/R$ 150. Inf : www.womensmusicevent.com.br

