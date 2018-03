Confira novas exposições para ver em São Paulo

A partir desta semana, a Fortes D’Aloia & Gabriel apresenta a coletiva Esse Obscuro Objeto do Desejo. Com curadoria do canadense Philip Larratt-Smith, a mostra ocupa simultaneamente os espaços de São Paulo e do Rio de Janeiro da galeria.

Em filme homônimo de 1977 dirigido por Luis Buñuel - que inspira a concepção da exposição - um homem de meia-idade é seduzido (e abandonado) por uma mulher misteriosa e imprevisível, que é interpretada por duas atrizes. Essa ambivalência presente na obra aparece na mostra desde a escolha em apresentá-la em dois lugares ao mesmo tempo (sendo impossível vê-la por completo de uma só vez) até em seu conceito curatorial - que é o de explorar intersecções entre abstração, percepção, desejo e memória.

Para isso, foram selecionados 16 trabalhos de oito artistas: Miroslaw Balka, Tacita Dean, Iran do Espírito Santo, Félix González-Torres, Douglas Gordon, Roni Horn, Rivane Neuenschwander e Wolfgang Tillmans. Em comum entre eles, está o interesse em expressar o desejo de diferentes formas. Entre as criações expostas, há vídeos, fotografias e esculturas.

ONDE: R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. QUANDO: Inauguração: sáb. (17), 15h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Até 28/4. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS MOSTRAS

Coletivo_Choque

A Galeria Choque Cultural promove, no galpão do ateliê de Alê Jordão, a mostra Coletivo_Choque, que reúne o artista e nomes como Daniel Melim e Mariana Martins. Entre as obras, há instalações, murais e projeções de vídeos. R. Comendador Miguel Calfat, 213, Itaim Bibi, 4564-3115. Inauguração: 3ª (20). 11h/18h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 5/5.

Claudio Mubarac

Na exposição Anatomias de Abril, com curadoria de Ana Gonçalves Magalhães, o artista apresenta 30 trabalhos recentes. Entre telas, gravuras e desenhos de aquarela, Mubarac aborda aspectos como a anatomia do corpo, sempre de forma fragmentada. Face Gabinete de Arte. R. Cunha Gago, 208, Pinheiros, 3813-7330. Inauguração: sáb. (17). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 28/4.

Jean-François Rauzier

A exposição apresenta uma série de hiperfotografias e hipervídeos do francês, que acabam apresentado aparência de pinturas. Estão reunidas cerca de 100 obras inspiradas em pontos icônicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. CCSP R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002 (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/5.

Juan Esteves

Com curadoria de Antonio Carlos Suster Abdalla, o fotógrafo apresenta um conjunto de 40 registros da arquitetura do bairro Campos Elísios. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Inauguração: dom. (18). 9h/21h (2ª, 9h/19h). Grátis. Até 3/6.

O Verso da Notícia

A mostra reúne 50 fotos dos acervos do professor e curador Rubens Fernandes e do designer e galerista Marcelo Pallota. Publicadas em jornais entre 1950 e 1980, as imagens, de autores desconhecidos, registram fatos do Brasil e do mundo no período. DOC Galeria. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2592-7922 - 14h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 7/4.

Fonte: Estadão Conteúdo