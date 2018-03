Artista adiciona um personagem por dia em desenho no Twitter

O artista e animador digital Tom Gran publicou, no primeiro dia deste ano, um desenho no Twitter com uma proposta: todos os dias, iria adicionar mais um personagem àquela imagem.

O desenho se trata de uma cena de luta, que começa com duas pessoas, depois evoluiu para três e, até a última sexta-feira, 16, estava com 75 personagens - o mais recente foi um cachorro.

A ideia de Tom é fazer isso até que não haja mais espaço para inserir ninguém.

Fonte: Estadão Conteúdo