Com as 5 músicas de 'Espelho', Drik Barbosa chacoalha mente e coração

A sessão de fotos de Drik Barbosa para o jornal "O Estado de S. Paulo" foi interrompida, de súbito. "Ai, que orgulho, que linda", disse, em voz alta, a moça que recepciona os visitantes do Laboratório Fantasma, escritório e agora gravadora de Emicida e Fióti, local também escolhido para que a rapper e cantora pudesse conversar sobre Espelho, seu primeiro EP solo, lançado nesta sexta-feira (16).

O rosto da jovem enrubesceu, Drik riu e o silêncio quebrado só pelos cliques da máquina fotográfica nunca mais voltou - ainda bem. Mais solta naquela tarde chuvosa de segunda-feira, 12, Drik confessa o desejo de assistir ao show do norte-americano Anderson .Paak, na próxima terça, 20, no Cine Joia, em São Paulo. Confessa, também, estar ansiosa para a chegada do trabalho, quatro dias após aquele encontro.

É, afinal, o primeiro projeto dela envelopado em um conceito, já que, antes, havia somente lançado singles, gravado com outros artistas e criado um disco com o coletivo Rimas & Melodias, um grupo de cantoras, rappers e DJ. Do time do Rimas, ela "pegou emprestada" Stefanie, uma das suas principais referências no gênero, para participar da faixa título, que abre o EP.

Querida no meio, de sorriso fácil e dona de um flow que pode ser transformado em canção, flanando entre o combate e o amor, Drik Barbosa entende que Espelho é o pontapé inicial na carreira dela, de fato, embora já tenha gravado com artistas como Projota, Marcello Gugu e, principalmente, Emicida, o atual "patrão". Com ele participou da trilha sonora da animação O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, e cantou em Mandume, do disco Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, de Emicida.

"Tenho a impressão é que, em dez anos, as pessoas vão procurar o início e vão achar esse EP", ela explica. "Então, eu precisava que ele soasse do jeito que eu gostaria." Para isso, ela se uniu ao produtor Grou, que assina a direção musical e visual do EP e companheiro de projetos anteriores - ele trabalhou com o Rimas & Melodias.

Espelho é Drik em cinco de suas faces. Há espaço para o amor (na balada Inconsequente), para o baile (Melanina, com a participação de Rincon Sapiência), para o combate (Camélia). "Foi importante que esse EP só saísse agora", ela diz. "Eu precisava me preparar, me entender artisticamente e pessoalmente, também."

DRIK BARBOSA

‘Espelho’

Lab Fantasma; R$ 19,90 e plat. digitais

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadão Conteúdo