Snapchat se desculpa por publicidade que propunha 'esbofetar Rihanna'

A rede social Snapchat se desculpou depois de lançar uma publicidade para um jogo que propunha "esbofetar a Rihanna", um anúncio que levou a cantora, vítima de violência doméstica no passado, a pedir a seus seguidores que se "livrem" do aplicativo.

O Snapchat publicou nos Estados Unidos um anúncio de um jogo chamado "O que você prefere?". Duas opções eram dadas ao usuário: "Esbofetar a Rihanna" ou "Bater no Chris Brown", em uma referência clara à violência sofrida pela artista por parte de Brown, seu ex-namorado.

A publicidade de Snapchat surpreendeu muitos de seus usuários e internautas em geral, que manifestaram sua indignação nas redes sociais.

"O anúncio foi revisado e aprovado por erro, já que infringe nossas políticas publicitárias. Eliminamos imediatamente o anuncio no fim de semana passado quando percebemos. Lamentamos que isto tenha ocorrido", disse um porta-voz do Snapchat em um comunicado enviado à AFP nesta quinta-feira.

Rihanna reagiu nesta quinta-feira com uma mensagem no Instagram pedindo a seus 61 milhões de seguidores que prescindam do aplicativo.

"SNAPCHAT, você já sabe que não é meu app favorito. (...) Você gasta dinheiro para promover algo que intencionalmente zombará das vítimas de violência doméstica!" - escreveu a artista.

"Penso em todas as mulheres, crianças e homens que foram vítimas de violência doméstica no passado, especialmente em todos aqueles que ainda não o contaram... Você nos abandonou!".

"Livrem-se do aplicativo", concluiu.

Pouco mais de uma hora depois da publicação desta mensagem, a Snap Inc., a empresa matriz da Snapchat, tinha perdido 4,31% de seu valor na Bolsa de Nova York.