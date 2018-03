Katy Perry rouba beijo de jovem e gera polêmica

Em tempos de denúncias de mulheres contra assédios sexuais de homens poderosos, a famosa cantante Katy Perry acabou se tornando alvo de uma pequena polêmica por ter roubado um beijo de um jovem de 19 anos.

Benjamin Glaze, um joven de Oklahoma, se mostrou visivelmente incomodado quando Perry, de 33 anos, o surpreendeu dando aquele que seria seu primeiro beijo. Ele participava do concurso de talentos musicais "American Idol" e ela era um dos jurados do programa de televisão.

Glaze, que agora tem 20 anos, explicou nesta semana que nunca tinha beijado uma menina antes e que queria guardar essa experiência para quando estivesse apaixonado.

Tudo começou quando o cantor country Luke Bryan, outro jurado do programa, fez a pergunta usando a frase de uma das músicas mais famosas de Perry, "I kissed a girl", de 2008: "Você beijou uma menina e gostou?".

Glaze disse rindo que nunca havia tido uma namorada. Perry pediu a Glaze que ele se aproximasse da mesa dos jurados, onde também estava o cantor Lionel Richie, e o convidou para um beijo. Ele lhe ofereceu a bochecha, mas ela girou seu rosto e o surpreendeu beijando-lhe na boca. Glaze expressou seu choque e cantou sua música antes de ser dispensado pelos jurados.

A atitude de Perry gerou uma onda de comentários nas redes sociais. Alguns a acusaram de assédio sexual no auge do movimento #MeToo, que nasceu do escândalo do produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado por mais de uma centena de mulheres de assédio, agressão sexual e estupro.

Glaze disse ao jornal The New York Times que cresceu em uma família conservadora e que se sentiu "imediatamente incomodado". "Queria que meu primeiro beijo fosse especial".

Com o aumento dos comentários nas redes sociais, Glaze criticou a cobertura da imprensa e a repercussão no Facebook, dizendo que ele não estava se queixando de Perry.

"Não acho que fui assediado sexualmente por Katy Perry e estou grato pelos comentários e críticas aos jurados", escreveu.

"Me senti incomodado no sentido de que nunca tinha sido beijado antes e não esperava por isso", acrescentou.