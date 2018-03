Fãs defendem Alicia Vikander após críticas por seu papel em 'Tomb Raider'

Fãs defenderam a atriz sueca Alicia Vikander após um youtuber norte-americano escrever no Twitter que ela não era apta a interpretar Lara Croft no filme "Tomb Raider: A Origem" por não ter seios grandes o suficiente como a personagem tem nos jogos.

""Eu preciso ser o cara que tem que dizer que ela tem seios muito pequenos para fazer a Lara Croft? Precisa ser eu? Tenho mesmo que ser eu quem vai dizer isso? Parece que sim. Desculpa", ironizou T.J. Kirk, que tem mais de um milhão de inscritos no seu canal no YouTube.

Fãs da atriz e da série de games que deu origem ao filme logo a defenderam das críticas sexistas. "Quando Tomb Raider foi lançado em 1996, os seios da Lara Croft eram triangulares. Vamos parar de achar que o formato dos seios de uma mulher influenciam na forma como ela vai interpretar Lara Croft. Não importa se você vê Alicia Vikander ou não como Lara Croft, ela é a personagem", escreveu uma usuária no Twitter.

"Sobre as pessoas dizendo que os seios da Alicia são muito pequenos... bem, as opiniões deles não importam porque o filme não é para eles e sim para nós", escreveu uma outra usuária que faz cosplay da personagem em eventos. Outros fãs salientaram que a versão da Lara Croft que Vikander está interpretando é baseada no jogo que foi lançado em 2013, que trouxe uma versão bem menos sexualizada da personagem.

"Tomb Raider: A Origem" estreou nesta quinta-feira (15) nos cinemas brasileiros.

Fonte: Estadão Conteúdo