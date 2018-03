Ana Maria Braga brinca com gafe de ex-BBB sobre cachorrinha morta

Patrícia foi a sétima eliminada do Big Brother Brasil 18. Ela deixou o reality show nessa terça-feira, 14, com a segunda maior rejeição da história do programa, sendo eliminada com 94,26% dos votos. No entanto, descobriu que não há nada tão ruim que não possa piorar ao obter também a rejeição de Paçoca, cachorrinha de Ana Maria Braga.

A ex-participante foi ao programa Mais Você desta quarta-feira, 14, como ocorre com todos os eliminados do BBB. Após abraçar a apresentadora, cumprimentou sua cachorrinha e a chamou de "Belinha".

"Não, a Belinha já está com Deus", corrigiu Ana Maria Braga, explicando que a cachorra que estava no estúdio era a Paçoca. Belinha era a antiga pet da apresentadora e morreu em 2015. "Ô meu Deus, já comecei dando ratada", respondeu Patrícia.

Após a gafe, o programa se desenrolou normalmente. Quando a ex-BBB deixou o estúdio, contudo, a cachorrinha foi atrás dela, latindo. A apresentadora ainda brincou com a situação após o programa, postando uma foto da cachorrinha Paçoca em seu Instagram, com os dizeres "Ei, eu não sou a Belinha!"

Fonte: Estadão conteúdo