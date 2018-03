Jay-Z e Beyoncé anunciam turnê conjunta

Beyoncé e Jay-Z anunciaram nesta segunda-feira (12) uma nova turnê conjunta, que provavelmente reunirá alguns dos shows mais lucrativos do ano.

O rapper e a diva, que em junho se tornaram pais de gêmeos, iniciarão os shows em 6 de junho na cidade de Cardiff, no País de Gales.

A turnê de 36 datas percorrerá a Europa com espetáculos em 15 cidades, entre elas Barcelona, Paris, Londres, Roma e Berlim, indo depois para a América do Norte, terminando em 2 de outubro em Vancouver.

Beyoncé anunciou a turnê aos seus 112 milhões de seguidores do Instagram com a publicação de uma foto em preto e branco na qual o casal posa em uma moto com uma caveira no estilo do Velho Oeste.

Também publicou um breve vídeo de imagens em câmera lenta ao som do clássico do reggae "I'm Still in Love With You".

Jay-Z e Beyoncé batizaram a turnê de "OTR II", uma referência à primeira turnê em conjunto em 2014, "On the Run", que arrecadou cerca de 100 milhões de dólares.

Antes de iniciar, a estrela do pop se apresentará em abril no Coachella, o maior festival de música dos Estados Unidos, em seu primeiro show desde que deu à luz aos segundo e terceiro filhos do casal.

Quanto a Jay-Z, a turnê seguirá uma série de shows solo para promover "4:44", seu último álbum introspectivo em que faz uma mea culpa por sua infidelidade a Beyoncé.