Peça recupera perseguição a gays em Uganda

Não é fácil descrever o efeito que o periódico Rolling Stone causou em Uganda quando, em 2010, divulgou nomes, endereços e fotos de 100 cidadãos considerados LGBTs. Sob o título ‘Enforque-os!’, a região de Kampala se tornou palco de agressões e assassinatos. Em 2006, o tabloide Red Pepper já havia feito o mesmo.

Em O Jornal, texto do britânico Chris Urch, que estreia no Sesc Santo Amaro, esse debate deixa as redações jornalísticas, ou os protestos nas ruas, para adentrar a vida de uma família e os púlpitos de uma igreja. Com direção de Lázaro Ramos e Kiko Mascarenhas, o espetáculo retrata a jornada de três irmãos que, com a morte do pai, precisam seguir a vida, os sonhos e o futuro Enquanto Joe (André Luiz Miranda) quer se tornar pastor, os mais novos Dembe (Danilo Ferreira) e Wummie (Indira Nascimento) estudam medicina. Dembe se apaixona por Sam (Marcos Guian), um rapaz irlandês, e precisa enfrentar as consequências de seu amor num país que trata tais casos com castração química.

Espetáculo que estreia no Sesc Santo Amaro

"Há relatos de pais que entregaram seus filhos para serem presos e penalizados", conta Mascarenhas. Ramos afirma que a peça é um alerta ao comentar a lei da época que ainda previa a prisão por conspiração de pessoas não LGBT. "Em Uganda, existia essa lei, portanto, não podíamos deixar esse texto passar." Ele compara a montagem a O Topo da Montanha, peça que estrelou ao lado da mulher Taís Araújo sobre o último dia de vida do pastor e ativista Martin Luther King. "É um texto que consegue, com uma carpintaria sofisticada, falar de assuntos delicados. A peça fala do teatro do mundo, que acolhe, provoca e entretém. Além de oferecer uma alternativa a essas questões, não se trata apenas de uma denúncia."

Para Mascarenhas, a montagem flerta com o gênero trágico, uma vez que, apesar das reviravoltas, os personagens não conseguem fugir de seus destinos. "É a história de jovens que estão amadurecendo, já que não têm mais os pais por perto. Os sonhos e desejos entram em conflito com a fé. Eles foram criados em uma religião e a falta de respostas passa a embaralhar suas jornadas Nesse momento, é preciso descobrir uma nova forma de existir."

A despeito da gravidade dos crimes e da distância geográfica, Ramos afirma que Brasil e Uganda andam bem próximos. "Vemos muitas expressões de intolerância com a comunidade gay, aqui. Precisamos entender que não é preciso chegar na barbárie para compreender que é possível conviver com as diferentes condições sexuais."

A montagem, que estreou no Rio no ano passado e ficou quatro meses em cartaz - número surpreendente para a média da cidade, na qual as produções não enchem a casa por mais de um mês -, movimentou a cidade e o Brasil quando os diretores decidiram abrir inscrições para selecionar o elenco de seis atores. O número de 5 mil interessados surpreendeu a dupla. "Conseguimos uma parceria com o departamento de pesquisa de elenco da Rede Globo para conhecer esses artistas", diz Mascarenhas.

Do todo, foram escolhidos 700 e depois 7o. Por dois meses, os diretores realizaram uma oficina, de segunda a sexta, para enfim chegar no sexteto, completo por Heloísa Jorge e Marcella Gobatti "Foi um processo lindo e revelou que ainda temos muitos talentos a serem mostrados. Fazer isso com a Globo foi interessante por revelar a construção de um projeto teatral possível com o apoio da emissora", conta Ramos.

Para a dupla que colhe o sucesso da série Mister Brau - em abril, chega a 4ª temporada -, a parceria construída entre Mascarenhas e o casal Ramos-Araújo ainda vai dar muitos frutos, conta Mascarenhas. "Desde que a série começou em 2015, nos tornamos uma família. Eles são muito afetuosos. Estar à frente de Mister Brau fez deles grandes agregadores e amigos. Não é raro passarmos férias juntos", afirma Mascarenhas. Isso quer dizer que ter a dupla de diretores no palco não deve demorar. "Posso dizer que temos vontade, agora é preciso encontrar um texto que responda a esse desejo."