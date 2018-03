'Harry Potter In Concert' está entre passeios para fim de semana em SP

Harry Potter e a Pedra Filosofal In Concert

Com orquestra ao vivo, o concerto sinfônico transporta o público ao universo de Hogwarts, criado pela autora J.K. Rowling e adaptado para os cinemas em oito longas-metragens. O evento exibe o primeiro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, acompanhado pela reprodução da trilha sonora de John Williams. 132 min. Livre. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 2122-4070. Sáb. (10), 20h. R$ 150/R$ 600. Vendas pelo site: www.compreingressos.com

Heroínas Reais

No galpão do Sesc Ipiranga, o projeto organiza uma programação dedicada a mulheres emblemáticas para a literatura, com bate-papos, oficinas e mediações de leitura. Aos domingos, sempre às 17h, o Coletivo Cafuzas conduz uma leitura com histórias de mulheres que transformaram o Brasil. Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb., 14h30/18h; dom., 12h/18h. Grátis. Até 1/4. Inf.: bit.ly/HRSesc

Mercado Místico

A feira reúne mais de 80 expositores de produtos esotéricos, como cristais, baralhos e velas, além de roupas, artesanato e acessórios. A programação também conta com apresentações artísticas, com dança cigana, indiana e tribal. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (10) e dom. (11), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MMístico18

Samsung Galaxy Festival Teen

Com 12 shows e 10 horas de duração, o festival reúne apresentações de grandes nomes da internet. A programação conta com a cantora Iza, do sucesso ‘Pesadão’; Jão, dono do hit Imaturo; Dani Russo, segunda maior youtuber mulher do Brasil; Zé Felipe, fenômeno da música sertaneja universitária e filho do cantor Leonardo; e o Trio Yeah, do interior de São Paulo, que apresenta uma mistura de pop e funk. Menores de 13 anos poderão entrar acompanhados dos responsáveis. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (10), 11h/22h. R$ 80. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Fonte: Estadão Conteúdo