Shakira pode ser processada por fraude fiscal na Espanha

A cantora colombiana Shakira pode ser processada na Espanha por suspeita de ter sonegado mais de 10 milhões de euros ao fisco.

A denúncia foi apresentada pela Agência Tributária no fim do ano passado e diz respeito o período entre 2012 e 2014, quando a artista já vivia em solo espanhol, mas não teria pagado impostos no país.

Uma lei espanhola estabelece que, se um cidadão passa mais da metade do ano no país, ele já é considerado residente fiscal, tendo que pagar as taxas como todos os outros. No entanto, os advogados de Shakira alegam que ela reside nas Bahamas, paraíso fiscal onde ela tem casa desde 2004.

No entanto, a Agência Tributária usou as redes sociais da cantora para comprovar que ela mora na Espanha, já que todas as suas fotos tinham localização.

Com isso, os investigadores concluíram que, desde 2011, ano em que começou seu relacionamento com Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, ela passa a maior parte do tempo no país.

O resultado das investigações será divulgado nas próximas semanas, para saber se a artista será processada.