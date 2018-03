Novidades no centenário do mestre do chorinho

Como parte das comemorações do centenário de Jacob do Bandolim (1918-1969), será realizado, hoje às 22h30, no Blue Note, um tributo ao grande instrumentista e compositor. O violonista Zé Paulo Becker convida Ronaldo do Bandolim, herdeiro da escola de Jacob, e as cantoras Liz Rosa e Marina Iris. O show terá ainda a participação de Pedro Franco, guitarra e bandolim, Dudu Oliveira, flauta e sax, e de Netinho Albuquerque no pandeiro. No repertório, estão obras de Jacob com arranjos arrojados e músicas inéditas de Zé Paulo Becker.

Os ingressos para o show “100 anos de Jacob do Bandolim, com Zé Paulo Becker” custam R$ 90 e R$ 120 (lounge e premium lounge). O Blue Note fica na Av. Borges de Medeiros, 1424 - Lagoa.

Por sua vez, os cantores Oswaldo Gusmão e Nina Wirti toparam o desafio de lançar um single, com a versão cantada do complicadíssimo, genial e belo clássico “O voo da mosca”, que está disponível nos principais canais de streaming. A letra é de Oswaldo, que montou um quebra-cabeça poético e que resultou numa ótima e corajosa versão cantada do difícil moto perpétuo de Jacob.

Na literatura de nossa música só nomes como Vinicius de Moraes e Hermínio Bello de Carvalho estão entre os poetas que tiveram a coragem e sensibilidade de sobrepor versos em melodias consagradas do chorinho. Por isso a importância dessa nova gravação de “O voo da mosca”.

O cantor conta que sempre teve interesse por autores da Era de Ouro da música popular brasileira. “Desde criança, ouço Noel Rosa , Lamartine Babo, Ary Barroso e Pixinguinha. Jacob do Bandolim é um dos maiores compositores de choro de todos os tempos”. Mas a letra de “O voo da mosca””, especificamente, foi feita para atender a um pedido, em forma de desafio lançado pelo violonista e produtor Luís Filipe de Lima.

“Filipe conhece minhas inclinações a ter ideias inusitadas, a colocar letras improváveis em obras que não foram feitas para serem cantadas e me pediu para colocar versos nessa música impossível de ser cantada, querendo um resultado que surpreendesse por transformar o improvável numa coisa agradável e divertida. É o que pretendemos mostrar também ao vivo no show que farei, com a participação da Nina, no Beco das Garrafas em abril.”

O violonista Luis Filipe de Lima confirma: “O voo da mosca”, a famosa valsa de Jacob, é um moto perpétuo escrito para o bandolim, portanto sem espaço nenhum para a respiração, ainda por cima com arpejos e intervalos cabeludérrimos e uma extensão melódica sobre-humana, ideal para o meu propósito. A graça seria gravar uma versão com letra e o primeiro maluco que me veio à cabeça capaz de letrar o “Voo” não foi outro senão Oswaldo Gusmão. Liguei pra ele na hora e fiz a proposta indecorosa. Ele riu, riu e engasgou, porque sabia que eu estava falando sério, mas topou na hora. Um mês depois recebi dele um e-mail com a letra e uma gravação caseira, cantando a valsa. Caí pra trás!”

Oswaldo deitou e rolou, desenhou o voo da mosca na primeira pessoa, com emoção, humor, virtuosismo poético e riqueza imensa de ideias e o resultado está aí. Diante da repercussão da gravação, planeja lançar um CD: “Da primeira década do século 20 até os anos 40, os discos de 78 rpm continham apenas duas músicas. O conceito álbum foi algo que surgiu a partir dos anos 50, quando o Long Play tornou viável juntar várias musicas em um único disco. Mas, até os anos 70, ainda era super comum o compacto simples, ou single. E o advento da internet propiciou a volta do single, que é o que estou lançando no momento. Minha intenção é lançar mais alguns singles e, posteriormente, compilá-los em um álbum convencional. Em formato CD ou, quem sabe, em vinil.”

O cantor vem de uma seleta linhagem de poetas cronistas da canção brasileira. Seu primeiro disco, “Olha Zé” (1998), produzido por Pedro Luís, ganhou o Prêmio Sharp (atual Prêmio da Música Brasileira) como melhor álbum de samba. Em seguida, vieram “As árvores” (2005) e “Serenata” (2007), todos com sucesso absoluto de crítica. Em 2016, lançou a coletânea “Sambas de amor e humor”. Sem limite de idade para amar - Animado, Oswaldo Gusmão afirma que Jacob do Bandolim não tem limite de idade para ser apreciado. “Pode-se dizer que o público que admira Jacob vai dos 18 aos 108. Pessoas jovens gostarem de música popular brasileira tradicional nem chega a ser algo surpreendente. Quando a Lapa se tornou celeiro do novo samba, nos anos 2000, o público que assistia Casuarina, Teresa Cristina, Pedro Miranda e Eduardo Galotti era composto de jovens muitas vezes com menos de 20 anos de idade.”

O artista está muito otimista com o atual cenário da música popular e lembra que “atualmente há grandes criadores ainda desconhecidos de enorme talento, como Rubinho Jacobina, Cabelo, do grupo Boato e Momo. Claro que a praia do Jacob do Bandolim é outra. Inclusive ele era conhecido pelas opiniões severas sobre a forma de tocar e compor o choro, além de ser exigente em termos de harmonia, melodia e execução. Se estivesse comemorando os 100 anos em vida, como fez Irwing Berlin, por exemplo, acho que ia apreciar Zé Paulo Becker, Hamilton de Holanda, Nina Wirtti e Luís Barcelos”.

* Especial para o Jornal do Brasil (luizantoniomello@gmail.com)