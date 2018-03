Oscar de Frances McDormand foi roubado brevemente na festa

O Oscar de melhor atriz que Frances McDormand ganhou no domingo foi roubado brevemente em uma festa após a cerimônia, informaram a polícia e testemunhas, que indicaram que a estatueta já foi devolvida à sua dona e que o ladrão foi detido.

McDormand, de 60 anos, recebeu o prêmio por sua interpretação de uma mulher buscando justiça pelo assassinato de sua filha em "Três anúncios para um crime", que recebeu um total de duas estatuetas.

A jornalista do New York Times Cara Buckley, que estava na festa do 'Governors Ball', escreveu no Twitter que a segurança estava "procurando um cara que pegou o Oscar de Frances McDormand e saiu correndo".

Ela explicou que um fotógrafo que estava trabalhando para o chef celebridade Wolfgang Puck - responsável pelo bufê do evento - deteve o homem e recuperou a estatueta.

McDormand "o havia colocado na mesa e estava conversando" quando o prêmio sumiu, segundo Buckley, que acrescentou que a atriz disse que "deixassem ele ir embora", em referência ao ladrão, que foi preso depois.

"Podemos confirmar um incidente no evento do Governor. Um tal de Terry Bryant foi preso por roubo", disse à AFP uma porta-voz da polícia de Los Angeles, sem dar mais detalhes além de que o suspeito tinha um convite para entrar na festa.

McDormand foi vista chorando do lado de fora do baile depois de desistir de procurar a estatueta, o segundo Oscar de sua carreira, após receber o prêmio de melhor atriz há 21 anos por "Fargo".

O discurso de McDormand foi um dos mais emocionantes desta edição do Oscar, destacando a importância do movimento #MeToo, que busca o fim dos abusos sexuais e da desigualdade de gênero.

No final do discurso, ela colocou sua estatueta no chão e pediu para as mulheres indicadas em todas as categorias ficarem de pé.

"Olhem em volta, damas e cavalheiros, porque todas nós temos histórias para contar, projetos para ser financiados", disse McDormand entre aplausos.

"Não falem conosco nas festas esta noite. Convidem-nos aos seus escritórios, em alguns dias, ou podem vir aos nossos, o que for melhor para vocês, e lhes falaremos delas", disse.

O representante de McDormand ainda não respondeu as solicitações da AFP para comentar o assunto.