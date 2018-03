Ganhador do Oscar, 'Me Chame Pelo Seu Nome' terá sequência

O diretor italiano Luca Guadagnino anunciou nesta segunda-feira (5) que está preparando a sequência do filme "Me Chame Pelo Seu Nome", ganhador do Oscar de "melhor roteiro adaptado" em 2018.

Segundo as primeiras informações, Guadagnino já está planejando tudo com o autor do livro que inspirou o longa, André Aciman.

"Já estamos pensando na sequência da história, que será ambientada sete anos após a primeira", declarou.

O diretor ainda disse que será um filme com um tom "diferente", mas que os protagonistas serão os mesmos: Armie Hammer, interpretando Oliver, e Timothèe Chalamet, no papel de Elio.

O diretor ainda disse que será um filme com um tom "diferente", mas que os protagonistas serão os mesmos

"Me Chame Pelo Seu Nome" conta a trajetória das férias de verão do jovem Elio em uma cidade tranquila da Itália. No entanto, a chegada do acadêmico Oliver abala a pacata vida do menino, e ambos começam a desenvolver uma forte amizade que é logo confundida com um caso de amor.