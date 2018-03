A lenda da NBA Kobe Bryant, ganhador de cinco títulos com os Lakers, levou o Oscar por seu curta-metragem de animação "Dear Basketball", feito com Glen Keane e o compositor John Williams.

"O que? Isso vai além do reino da imaginação", tuitou Bryant, de 39 anos, após saber que havia sido indicado pela Academia no dia do anúncio dos indicados.