Ator fala sobre sequência de 'As Branquelas'

O ator Marlon Wayans, conhecido por seu papel como Marcus no filme As Branquelas, revelou que conversa com seus parceiros a respeito de uma possível sequência do filme, considerado um clássico da comédia por muitos fãs, em entrevista ao programa Total Request Live, da MTV.

"As Branquelas 2 vai acontecer em algum tempo? Eu não sei. Mas há muito barulho acontecendo e muitas pessoas estão pedindo para fazermos, então eu e meus irmãos estamos falando. Então, se as coisas derem certo, nós esperamos fazer As Branquelas 2", respondeu, ao ser questionado sobre a possibilidade por uma mulher da plateia.

O público presente ficou eufórico com uma possível continuação após quase 14 anos do lançamento do primeiro filme e aplaudiu a novidade.

