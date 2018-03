'Pantera Negra' continua a lotar salas de cinema

"Pantera Negra" repetiu seu sucesso neste fim de semana, superando a marca de meio bilhão de dólares em sua terceira semana em cartaz na América do Norte - um desempenho que pode lhe tornar um dos filmes com as melhores bilheterias de todos os tempos, segundo especialistas.

A colaboração Disney/Marvel, estrelada por Chadwick Boseman como o super-herói e rei de um país fictício do continente africano, Wakanda, recebeu cerca de 65,7 milhões de dólares nos três dias de fim de semana, segundo o site Exhibitor Relations.

A bilheteria é quase quatro vezes maior que os 17 milhões recebidos pelo segundo colocado, "Operação Red Sparrow", com Jennifer Lawrence. Assim, "Pantera Negra" registrou o terceiro melhor fim de semana da história, atrás apenas de "Star Wars: O Despertar da Força" (90,2 milhões) e "Avatar (68,5 milhões), de acordo com a Variety.com.

O filme, que também tem no elenco Lupita Nyong'o, Michael B. Jordan, Daniel Kaluuya e Martin Freeman, já arrecadou cerca de 900 milhões de dólares no mundo - e ainda não estreou na China.