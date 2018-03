Veja os principais indicados ao Oscar 2018

Estes são os principais indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas ao Oscar 2018.

Melhor filme:

"Me chame pelo seu nome"("Call Me By Your Name")

"O destino de uma nação"("Darkest Hour")

"Dunkirk"

"Corra!" ("Get Out")

"Lady Bird: É hora de voar" ("Lady Bird")

"Trama fantasma" ("Phantom Thread")

"The Post: a guerra secreta" ("The Post")

"A forma da água" ("The Shape of Water")

("Três anúncios para um crime" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Melhor diretor:

Christopher Nolan, "Dunkirk"

Jordan Peele, "Corra!"

Greta Gerwig, "Lady Bird: É hora de voar"

Paul Thomas Anderson, "Trama fantasma"

Guillermo del Toro, "A forma da água"

Melhor ator:

Timothee Chalamet, "Me chame pelo seu nome"

Daniel Day-Lewis, "Trama fantasma"

Daniel Kaluuya, "Corra!"

Gary Oldman, "O destino de uma nação"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

Melhor atriz:

Sally Hawkins, "A forma da água"

Frances McDormand, "Três anúncios para um crime"

Margot Robbie, "Eu, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird: É hora de voar"

Meryl Streep, "The Post: a guerra secreta"

Melhor ator coadjuvante:

Willem Dafoe, "Projeto Flórida"

Woody Harrelson, "Três anúncios para um crime"

Richard Jenkins, "A forma da água"

Christopher Plummer, "Todo o dinheiro do mundo"

Sam Rockwell, "Três anúncios para um crime"

Melhor atriz coadjuvante:

Mary J. Blige, "Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi"

Allison Janney, "Eu, Tonya"

Lesley Manville, "Trama fantasma"

Laurie Metcalf, "Lady Bird: É hora de voar"

Octavia Spencer, "A forma da água"

Melhor animação:

"Poderoso Chefinho"

"Viva - a Vida é uma Festa"

"Touro Ferdinando"

"Com Amor, Van Gogh"

"The Breadwinner"

Melhores efeitos visuais:

"Blade Runner 2049"

"Guardiões da Galáxia Vol.2"

"Kong - A Ilha da Caveira"

"Star Wars - Os Últimos Jedi"

"Planeta dos Macacos - A Guerra"

Melhor roteiro original:

"Lady Bird: É hora de voar"

"Doentes de Amor"

"Corra!"

"A forma da água"

"Três anúncios para um crime"

Melhor roteiro adaptado:

"O artista do desastre"

"Me chame pelo seu nome"

"A Grande Jogada"

"Logan"

"Mudbound: lágrimas sobre o Mississipi"

Melhor fotografia:

"O destino de uma nação"

“Blade Runner 2049”

“Dunkirk”

“Mudbound”

“A forma da água”

Melhor edição:

"Em ritmo de fuga"

"Dunkirk"

"Eu, Tonya"

"A forma da água"

Melhor edição de som:

“Em ritmo de fuga”

"Blade Runner 2049”

“Dunkirk”

“A forma da água”

“Star Wars: The Last Jedi”

Melhor mixagem de som:

"Star Wars: Os últimos Jedi"

"Em ritmo de fuga"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"A forma da água"

Melhor figurino:

"A bela e a fera"

"O destino de uma nação"

"Trama Fantasma"

"A forma da água"

"Victória e Abdul: o confidente da rainha"

Melhor maquiagem e cabelo:

"O Destino de Uma Nação"

"Extraordinário"

"Victoria e Abdul: o confidente da Rainha"

Melhor design de produção:

“Blade Runner 2049”

“A bela e a fera”

"O destino de uma nação"

"Dunkirk"

“A forma da água"

Melhor trilha sonora:

"Dunkirk"

"Trama Fantasma"

"A forma da água"

"Star Wars: Os últimos Jedi"

"Três anúncios para um crime"

Melhor canção:

"Remenber me" ("Viva - A vida é uma festa")

"Mighty river" (Mudbound)

"Mystery of love" ("Me chame pelo seu nome")

"Stand up for something" ("Marshall")

"This is me" ("O rei do show")

Melhor documentário:

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Icarus"

"Last Men in Aleppo"

"Strong Island"

Melhor curta:

"Dekalb Elementary"

"The 11 o' clock"

"My Nephew Emmett"

"The silent Child"

"Waty Wote/All of us"

Melhor curta de animação:

“Dear Basketball”

"Garden Park"

“Lou”

“Negative Space”

“Revolting Rhymes”

Melhor filme estrangeiro:

"A fantastic woman" (Chile)

"The insult" (Líbano)

"Loveless" (Rússia)

"On Body and Soul" (Hungria)

"The Square" (Suécia)