Trump e Baldwin voltam a trocar farpas no Twitter

O presidente americano, Donald Trump, atacou Alec Baldwin nesta sexta-feira, 2, no Twitter, revivendo seu descontentamento com sua imitação feita pelo ator no programa "Saturday Night Live".

Baldwin deu uma entrevista ao jornal The Hollywood Reporter na qual contou que era "uma agonia" parodiar o chefe de Governo, mesmo tendo sido recompensado no Emmy por sua atuação.

"Toda vez que eu faço, é uma agonia. Agonia. Não consigo", declarou o ator na entrevista.

Trump não deixou por menos.

"Alec Baldwin, cuja carreira moribunda e medíocre foi salva por sua terrível personificação de mim no SNL, agora diz que me interpretar é agonia", escreveu Trump em um tuíte bem cedo nesta sexta.

"Alec, agonia foi para as pessoas que tiveram que assistir", afirmou Trump.

Baldwin, de 59 anos, conhecido por suas opiniões políticas e apoio ao Partido Democrata, foi rápido em disparar uma série de tuítes mordazes como resposta.

"Por mais agonia que seja, gostaria de continuar para fazer a audiência do impeachment, o discurso de renúncia e a viagem no helicóptero de despedida", tuitou o ator. "Sabe como é, as coisas legais. Todos nós esperamos por isso".

Também deu uma alfinetada no casal Trump: "Senhor Presidente... Por favor, peça à sua esposa para parar de me ligar para pedir entradas para o SNL".