Ator Darlan Cunha é preso no Rio

O ator Darlan Cunha foi preso nesta sexta-feira, 2, por volta das 14h no Rio de Janeiro. A prisão foi feita pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na rua do Rosário, no Morro da Babilônia.

De acordo com o comando, os agentes faziam abordagem de rotina a Darlan, quando foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ele, por lesão corporal e violência doméstica. O ator foi conduzido para o 12ª DP de Copacabana e não quis dar mais informações.

Darlan ficou conhecido por interpretar Laranjinha na série Cidade dos Homens (2002 a 2005), posteriormente, Filé-com-Fritas no filme Cidade de Deus (2002) e Duca em Meu Tio Matou Um Cara (2004).

Em 2013, uma então namorada menor de idade de Darlan o acusou de agressão e cárcere privado. Porém, após audiências, a Justiça decretou que ele não apresentava ameaça a menina e que ela mentiu quando prestou queixa contra o ator. "A menina esclareceu que as coisas não ocorreram daquela forma. Ela negou a agressão e confirmou que tudo não passou de um acidente", disse na época o advogado do ator, Marivaldo Sena, ao jornal Extra.

Fonte: Estadão Conteúdo