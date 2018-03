'Blurryface', do Twenty One Pilots, alcança marco de vendas

O Twenty One Pilots alcançou um marco: todas as músicas do último álbum da dupla de pop-rap, "Blurryface", foram certificadas com vendas de ouro ou platina.

A dupla de Ohio, que mistura hip hop com rock leve, chegou ao topo com esse álbum de 2015, especialmente com a canção nostálgica "Stressed Out", sobre a saudade da estabilidade da infância.

A Associação da Indústria de Gravação da América disse nesta quinta-feira que as 14 canções de "Blurryface" receberam a certificação de ouro, que representa 500.000 vendas, ou a de platina, que equivale a um milhão de vendas.

A Associação verificou que nenhum outro álbum conseguiu que todas as suas faixas recebessem certificações de ouro ou platina, ao menos desde o início da era digital da música, quando passou a haver dados disponíveis para comparação.

Em 2016, a associação passou a incluir o 'streaming' em seus dados sobre vendas, dando um impulso adicional às canções que poderiam ter passado despercebidas no passado como faixas só escutadas por fãs que compraram o álbum.

"Blurryface" foi certificado como disco de platina triplo, ou seja, que vendeu três milhões de cópias.