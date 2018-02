Afinal, é semana de inverno ou de verão?

Paris - O primeiro dia das coleções de inverno da semana parisiense já começou animado. Primeiro, com a cartela de Saint Laurent proposta por Anthony Vaccarello, negando as previsões de que seria uma temporada mais colorida: a base continua sendo o preto! Na noite de segunda-feira, Simon Porte Jacquemus preferiu tons terrosos, aplicados em longos vestidos fluídos, outros mais curtos, muito femininos e...decotados! Perfeitos para um verão no deserto, já que Simon admitiu a inspiração nos mercados souks marroquinos.

Mas o brilho maior foi da Dior, mais uma vez assinada pela italiana Maria Grazia Chiuri. No cenário todo grafitado, a primeira modelo entrou com suéter com a inscrição “ C’est non, non, non!”, equivalente à nossa “ Não é não”. Depois da manifestação atualizante, Dior retoma um caminho bastante simples e prático, reforçando os conceitos de mulheres poderosas: a base é o terno, preto sobre camisa branca, xadrez em preto e branco ou colorido, padrões de patchwork com calças retas. Jaquetas estilo Perfecto, aquela clássica, de motoqueiro francês, na ala de aspectos couros. Para quebrar o clima masculino, há vestidos longos vermelhos e blusas transparentes, que consideraria dispensáveis no conjunto tão coerente.

O vestido vermelho transparente destoou do conceito da coleção Dior

Já que a grife é de ponta no setor luxo, garante boas vendas em acessórios cobiçados pelas adeptas: Chiuri repete as belas bolsas com alças atravessadas no corpo _ a bolsa em si fica nas costas, algo impensável no dia-a-dia das grandes cidades (nem pensem que seriam alvo de furtos só no Rio de Janeiro!). As cabeças são cobertas por boinas e toucas, e os olhos se escondem por trás de óculos de lentes amarelas.

Repararam na variedade de climas eleitos pelos criadores? Jacquemus com tons e formas de verão, Dior com ternos de inverno, Saint Laurent no meio-termo. Como disse Gonçalo Tavares, escritor português considerado dos melhores de sua geração (nasceu em 1970), não há porque conceber as roupas pelas estações do ano. Em entrevista à revista UP, de Lisboa, ele resumiu muito bem o espírito da nova moda:

_ Em certas cidades, as mostras de moda abandonarão em definitivo as estações climatéricas naturais. Não é aceitável que a moda do século 21 siga o ritmo da agricultura.

* Ex-editora de Moda e Revista Domingo do Jornal do Brasil