Lista de premiados do Festival de Berlim

Confira abaixo a relação dos ganhadores nas principais categorias da 68ª edição do Festival de Cinema de Berlim, neste sábado (24):

- Urso de Ouro de melhor filme: "Touch me not", de Adina Pintilie (Romênia/Alemanha/República Tcheca/Bulgária/França)

- Grande Prêmio do Júri, Urso de Prata: "Twarz" ("Mug"), de Malgorzata Szumowska (Polônia)

- Urso de Prata de melhor diretor: Wes Anderson, com "Ilha de cachorros" (EUA)

- Urso de Prata de melhor atriz: Ana Brun, em "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguai)

- Urso de Prata de melhor ator: Anthony Bajon, em "La prière", de Cédric Kahn (França)

- Urso de Prata de melhor contribuição artística: "Dovlatov", de Alexei German Jr. (Rússia/Polônia/Sérvia)

- Urso de Prata de melhor roteiro: "Museo", de Alonso Ruizpalacios (México)

- Prêmio Alfred Bauer, em memória do fundador do festival para um filme que abre novas perspectivas: "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguai)

- Prêmio de melhor documentário: "The Waldheim Waltz", de Ruth Beckermann (Áustria)

- Prêmio do melhor primeiro filme: "Touch me not", de Adina Pintilie (Romênia/Alemanha/República Tcheca/Bulgária/França)

- Urso de Ouro de melhor curta: "The Men Behind the Wall", de Ines Moldavsky (Israel)

- Teddy Bear (Prêmio para o melhor filme sobre a temática LGBT): "Hard Paint", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher