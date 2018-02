Roteiro do Episódio IX da saga 'Star Wars' já está pronto, diz J J. Abrams

O diretor J.J. Abrams revelou, em entrevista ao "The Late Show with Stephen Colbert", que o roteiro do Episódio IX, o filme que fechará a nova trilogia da saga "Star Wars", foi finalizado. Perguntado sobre o que ele poderia falar do novo filme, Abrams disse que isso era a única coisa que ele poderia dizer.

"Nós já temos um roteiro pronto, o que é sensacional para mim", disse Abrams. "Ter um roteiro pronto tão antes do início das filmagens é algo que nem sempre acontece, mas escrevi esse com Chris Terrio, que é um gênio, e me diverti bastante", continuou o diretor, apontando que as filmagens começam no final de julho.

Abrams também disse que voltar para dirigir o episódio final da saga após ter feito "Star Wars: O Despertar da Força" é um desafio assustador. "Voltar para fazer o Episódio IX é surreal e muito desafiador. Mesmo sendo bastante assustador me colocar novamente nesta situação, a oportunidade é sempre maior que o medo", afirmou na entrevista.

O Episódio IX, ainda sem título revelado, está previsto para estrear nos cinemas em 19 de dezembro de 2019.

Fonte: Estadão Conteúdo