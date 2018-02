Protestos de atrizes contra assédio marcam o Bafta

Com protestos contra o assédio, a Academia Britânica de Artes da Televisão e do Cinema (Bafta) premiou neste domingo (18), em Londres, os melhores filmes nacionais e internacionais de 2017.

Considerada o "Oscar" do cinema britânico, a premiação teve como grande vencedor o longa "Três Anúncios Para um Crime", ganhando como melhor filme e em outras quatro categorias.

Com 12 indicações, "A Forma da Água", do diretor Guillermo del Toro, chegou ao Bafta com o maior número de chances, mas faturou apenas três estatuetas. Já "Me Chame pelo Seu Nome", do diretor italiano Luca Guadagnino, ficou com o prêmio de melhor roteiro adaptado.

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não aderiu à iniciativa

Além disso, diversas atrizes usaram vestidos de cor preta no tapete vermelho do evento, em forma de protesto contra o assédio sexual. Entre as artistas que aderiram ao manifesto estão Angelina Jolie, Natalie Dormer, Gal Gadot, Nicole Kidman e Dakota Johnson.

No entanto, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não aderiu à iniciativa e apareceu no tapete vermelho usando um vestido de cor verde-escuro. O protocolo da Realiza Britânica impede seus integrantes de participarem de qualquer tipo de manifestação.

O Bafta é uma espécie de prévia para o Oscar, que será realizado no dia 4 de março, no teatro Dolby, em Los Angeles, Estados Unidos.

Confira a lista de vencedores do Bafta:

Melhor Filme: "Três Anúncios Para um Crime"

Melhor Diretor: Guillermo del Toro ("A Forma da Água")

Melhor Ator: Gary Oldman ("O Destino de Uma Nação")

Melhor Atriz: Frances McDormand ("Três Anúncios para um Crime")

Melhor Ator Coadjuvante: Sam Rockwell ("Três Anúncios para um Crime")

Melhor Atriz Coadjuvante: Allison Janney ("Eu, Tonya")

Melhor Roteiro Original: Martin McDonagh ("Três Anúncios Para um Crime")

Melhor Roteiro Adaptado: James Ivory ("Me Chame Pelo Seu Nome")

Melhor Cinematografia: Roger Deakins ("Blade Runner 2049")

Melhor Estreia Britânica: "Eu não sou uma Feiticeira"

Melhor Filme Britânico: "Três Anúncios Para um Crime"

Melhor Documentário: "Eu Não Sou seu Negro"

Melhor Trilha Sonora: "A Forma da Água"

Melhor Sonografia: "Dunkirk"

Melhor Direção de Arte: "A Forma da Água"

Melhores Efeitos Visuais: "Blade Runner 2049"

Melhor Figurino: "Trama Fantasma"

Melhor Maquiagem e Caracterização: "O Destino de uma Nação"

Melhor Edição: "Em Ritmo de Fuga: Baby Driver"

Melhor Filme Estrangeiro: "Agassi"

Melhor Filme Animado: "Coco"

Melhor curta-metragem em Animação: "Poles Apart"

Melhor Curta-Metragem: "Cowboy Dave"

Com Ansa