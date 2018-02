Paradigma leva dança contemporânea ao palco do Glaucio Gill

O espetáculo de dança contemporânea Paradigma estreia no Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, no dia 23 de fevereiro, às 20h. A peça, que une quatro trabalhos coreográficos, fica em cartaz no local até 19 de março, sempre as sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h.

Produzido pela KBMK Empreendimentos Culturais e a T. Piquet Cultura e Arte, Paradigma traz ao público quatro diferentes trabalhos de dança contemporânea, que oferecem reflexões sobre multiculturalismo: os discursos de intolerância, a discriminação racial e a "sombra" do ser feminino. O espetáculo tem como objetivo abalar o conceito de axioma-guia preponderante, valorizando a multiplicidade dos fatores contingenciais.

A peça fica em cartaz no local até 19 de março

Nas sextas e sábados, o público poderá conferir a coreografia “Jackie”, um solo interpretado pela bailarina brasileira Fabiana Nunes e coreografado pelo português André Mesquita, que faz uma livre interpretação sobre a trajetória do mito Jacqueline Onásis Kennedy.

Já aos domingos e segundas, são apresentadas as coreografias “Bota a cara no sol”, solo do bailarino e coreógrafo André Liberato, que aborda as discussões sobre gênero; “Inonsense”, duo coreografado e interpretado por Luiz Kerche com a participação de Leonardo Vieira, que provoca o público em relação a questões religiosas; e “Vira-Lata”, solo do bailarino e coreógrafo Tiago Oliveira, que traz à tona uma reflexão sobre a diferença social a partir da visão de um ‘morador’ de rua.

Ingressos à venda na bilheteria do Teatro ou pela ingressorapido.com.br, a classificação indicativa é de 12 anos.