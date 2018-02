McLanche Feliz não terá mais cheeseburguer nos EUA

O McDonald's deve retirar a opção do cheeseburger do McLanche Feliz nos Estados Unidos como forma de que suas refeições tenham menos de 600 calorias - bem como tenham menos sódio.

A empresa norte-americana se prepara para retirar a opção até junho deste ano nos EUA e até 2022 no restaurante dos outros países.

Nos Estados Unidos, a obesidade infantil é um problema ainda mais grave do que no resto do mundo e vem registrando crescimento desde a década de 1970, bastante impulsionado pelo surgimento do fast food e de cadeias como o McDonald's.

O "Happy Meal" com o Cheeseburguer continuará disponível, mas apenas mediante pedido dos pais. A ideia da cadeia de fast-food é tornar as tentações menos visíveis, melhorando a percepção que pais e filhos constroem da experiência. O McDonald's fez muitos ajustes ao longo dos anos, incluindo cortar o tamanho de suas batatas fritas e adicionar frutas.

Recentemente, retirou também o achocolatado, muito popular nos Estados Unidos. Todas essas alterações ocorreram após a organização de saúde pública norte-americana "Healthier Generation" recomendar a retirada destes alimentos do menu para crianças. Até 2022 são esperadas mais medidas do mesmo gênero, numa tentativa de retomar a trajetória de crescimento da marca, reforçando a preocupação com a saúde dos consumidores.