Atores Jennifer Aniston e Justin Theroux anunciam separação

A atriz Jennifer Aniston, 49 anos, e Justin Theroux, 46, informaram nesta quinta-feira (15) que se separaram no final do ano passado. O casal começou o relacionamento em 2011, e se casou em 2015 em uma cerimônia íntima.

A decisão de fazer o anúncio do término em público, foi para não criar especulações falsas. "Em um esforço para reduzir qualquer especulação adicional, decidimos anunciar a nossa separação'', disse o comunicado, divulgado pelo porta-voz dos atores, Stephen Huvane.

Casal estava junto desde 2011

Ainda segundo o comunicado, Aniston e Theroux se separaram de uma forma amigável, e pretendem continuar com uma ''prezada amizade''.

Os dois se conheceram no Havaí durante as gravações de "Trovão Tropical", em 2008, e foram vistos juntos cerca de três anos depois.

Aniston, famosa por ser parte do elenco da série "Friends", já foi casada com Brad Pitt entre 2000 e 2005, e após o divórcio teve um relacionamento com Vince Vaughn e John Mayer.

Já Theroux vivia seu primeiro casamento depois de uma relação com a estilista Heidi Bivens, durante 14 anos.