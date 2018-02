Ryan Murphy deixa Fox e assina com a Netflix

Ryan Murphy, responsável por algumas séries famosas, como "American Horror Story" e "Glee", assinou um contrato exclusivo no valor de US$ 300 milhões com a Netflix.

O famoso produtor e escritor vai deixar a Fox e, no mês de julho, inicia seus novos projetos já com o selo "Original Netflix". O contrato de cinco anos dá total liberdade para Murphy inovar em suas futuras séries, como também em filmes e documentários.

A decisão do escritor norte-americano surgiu em um momento de instabilidade, tudo por causa da fusão fechada no ano passado entre a Fox e a Disney, grandes redes de entretenimento e que querem se sobressair no universo do streaming, dominado pela Netflix e pela Amazon.