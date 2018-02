Amora Pêra, Paula Leal e Isadora Medella apresentam Dia Útil no Teatro Ipanema

O grupo Chicas vai apresentar o show "Dia Útil" na próxima quinta-feira (22), às 20h30, no Teatro Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O espetáculo é baseado no mais recente álbum, lançado no ano passado. Formado por Amora Pêra, Paula Leal e Isadora Medella, a banda inicia agora uma turnê pelo Brasil.

O grupo teve início quando quatro adolescentes se cruzaram numa escola de artes na Zona Sul do Rio e decidiram fazer música. O pretexto era a trilha sonora de uma peça de teatro. Amora Pêra, Fernanda Gonzaga, Isadora Medella e Paula Leal se apresentavam juntas desde 1996, e depois de anos pelos palcos, elas lançaram Quem Vai Comprar Nosso Barulho, o primeiro disco, em 2006. Com este trabalho, ganharam o Prêmio Tim (2007). Em 2009, lançaram o CD/DVD ao vivo Em Tempo de Crise, Nasceu a Canção.

Em 2015, o grupo realizou uma série de shows em homenagem ao cantor e compositor Gonzaguinha, pai de Amora. Recentemente, Fernanda Gonzaga resolveu tirar férias por tempo indeterminado, e portanto, não participou de Dia Útil.

O Teatro Ipanema fica na Rua Prudente de Morais, 824, Ipanema. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (Meia, Estudantes, Idosos e Moradores do Rio com RG ou Comprovante de residência). A classificação do evento é livre.