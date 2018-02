'Svolo del Leon' encerra Carnaval de Veneza de 2018

O tradicional ''Svolo del Leon'' e a nomeação de Erika Chia como a Maria de 2018 marcaram o fim do famoso Carnaval de Veneza, nesta terça-feira (13), na Piazza San Marco. A edição deste ano da típica festa na cidade de Veneza foi dedicada ao tema do jogo e ao circo, que, pela terceira vez consecutiva, levou a assinatura do diretor artístico Marco Maccapani.

Dois grandes momentos de sucesso são aguardados pelos venezianos na festa: o voo do Anjo, que abriu a semana de carnaval na cidade, e o voo de L'Aquila realizado no último domingo (11).

Com uma nova regra que limitava a presença de 20 mil pessoas para curtir o evento O carnaval cultural conseguiu animar a cidade com dezenas de momentos especiais, entretendo milhares de pessoas. No entanto, a festa de 2018 foi marcada por uma restrição de público imposta pela Prefeitura. Apenas 20 mil pessoas puderam acompanhar as atrações.