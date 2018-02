'Sonhos' de Fellini com Picasso são tema de mostra na Espanha

O Museu Picasso, em Málaga, na Espanha, exibirá uma mostra sobre Federico Fellini, um dos mais importantes cineastas italianos, inspirada no pintor Pablo Picasso.

A exposição se chama "E Fellini sonhou com Picasso" e conta com uma seleção de desenhos, filmes, fotografias e outros documentos do diretor italiano que abordam temas como sexualidade, exaltação da vida, exuberância e metamorfoses - temas comuns aos dois artistas.

Fellini e Picasso nunca chegaram a se conhecer pessoalmente, mas tiveram "encontros oníricos" através de sonhos do cineasta com o pintor espanhol.

O primeiro aconteceu em 1962, e Fellini registrou-o em seu "Livro dos sonhos", a pedidos de seu psicanalista. Ao longo dos anos, outros três sonhos com o artista espanhol aconteceram e inspiraram toda a obra do cineasta.

Além disso, a exposição exibirá um filme de 22 minutos de Isaki Lacuesta feito com fragmentos de trabalhos de Fellini e distribuirá folhetos do artista Curro González com desenhos que mostram elementos comuns entre os dois artistas.

"E Fellini sonhou com Picasso" ficará em cartaz até 13 de maio.

O italiano recebeu em sua carreira três estatuetas do Oscar, a Palma de Ouro e o prêmio Bafta. Entre seus filmes mais conhecidos estão "A Doce Vida", "Oito e meio" e "A Estrada da Vida".

Já Pablo Picasso foi um dos representantes do cubismo na arte.

"Guernica" e "As Senhoritas de Avignon" estão entre seus principais quadros.