Itália celebrará 'Design Day' em 100 cidades do mundo

Cem cidades do mundo todo, incluindo Curitiba, receberão "embaixadores do design italiano", na segunda edição do "Italian Design Day", que ocorre em março.

Em 2018, o foco do evento - organizado pelo Ministério de Relações Exteriores em cooperação com a Triennale di Milano - é a relação entre o design e a sustentabilidade.

De acordo com uma nota divulgada pela Farnesina, o "Italian Design Day" acontece porque essa é uma das principais áreas de promoção da cultura italiana. Além disso, o setor é crucial para a economia do país: estima-se que, em 2022, os 30 mercados mais avançados importarão 70 mil produtos de designers italianos.

Os "embaixadores" da feira incluem jornalistas, professores, arquitetos, empreendedores e designers, que participarão de debates e palestras. Uma das cidades a abrigar o evento é Curitiba, no Brasil.

No dia 7 de março, a capital paranaense terá encontros conduzidos pela designer Anna Gili.