Disney anuncia parque do Star Wars para 2019

A Disney anunciou nesta terça-feira (13) que os fãs de Star Wars poderão fazer uma imersão no mundo da saga graças a dois parques e um hotel temático que a companhia planeja construir.

O anúncio da novidade foi realizado pelo presidente dos Parques e Resorts Walt Disney, Bob Chapek, durante a feira D23 Expo Japan 2018, no Japão.

As novas atrações têm previsão para ser inauguradas em 2019 e poderão ser visitadas tanto na Disney, na Califórnia, como no Hollywood Studios, na Flórida, ambos nos Estados Unidos.

No segundo destino, a ideia é que os amantes da saga possam viver uma aventura durante 24 horas ao se hospedar em um hotel que estará conectado ao parque "Star Wars: Galaxy's Edge".

Segundo Chapek, os hóspedes passarão a ser cidadãos da galáxia, podendo até se vestir como os personagens. Além disso, todos os quartos terão vista para o "espaço".

O nome do parque faz referência aos limites da galáxia já que a aventura ocorre no planeta "Batuu". No local, os visitantes vão atuar em meio a uma batalha entre a Primeira Ordem e a Resistência a bordo de um destróier estelar. Entre as diversões também há a possibilidade das pessoas dirigirem uma réplica em tamanho original do Millenium Falcon em uma missão secreta.

No "Star Wars: Galaxy's Edge", personagens como o Chewie, BB8 e integrantes da Primeira Ordem também vão interagir com os visitantes, que ainda poderão desfrutar de uma frota do caça estelar X-wing. Além de Star Wars, a Disney também aposta em outros parques temáticos de super-heróis que viajam pelo espaço, incluindo os "Guardiões da Galáxia".

O parque Epcot, reconhecido pela gigantesca bola futurista, contará a partir de 2021 com uma atração inteiramente baseada no filme.

Um porta-voz da Disney prometeu que vão construir "uma das montanhas russas fechadas mais longas do mundo" no setor "Future World" e será aberta para celebrar o 50º aniversário do Walt Disney World Resort.