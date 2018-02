Ivete Sangalo aparece na sacada de hospital e diz que terá alta na quarta

Nesta terça-feira (11), a cantora Ivete Sangalo apareceu na varanda do quarto do Hospital Aliança, onde ela deu à luz gêmeas Marina e Helena, sábado (10) e conversou com a imprensa. Ela afirmou que deverá ter na quarta-feira. "Ali onde eu moro tem carnaval e está muito complicado. E o cara que faz a comida aqui é sucesso”, brincou.

Ivete também falou das filhas. “Está tudo ótimo. As meninas são lindas. O parto foi lindo. São quietas. Estou amamentando as duas ao mesmo tempo. Nas primeiras noites, a adaptação é mais difícil, mas já se apegaram. E eu tenho muito leite, graças a Deus.”