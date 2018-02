Guillermo del Toro vai presidir júri do Festival de Veneza

O diretor mexicano Guillermo del Toro será o presidente do júri da 75ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza, anunciaram os organizadores da mostra nesta segunda-feira (12).

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Bienal de Veneza, presidida por Paolo Baratta, que aprovou a proposta do diretor da exposição, Alberto Barbera.

Mexicano preside júri de festival

O evento ocorre entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro de 2018.

No ano passado, o diretor mexicano ganhou o Leão de Ouro com o filme "The Shape of Water" ("A Forma da Água", em tradução livre),que narra uma fábula de amor entre uma empregada muda e um homem anfíbio da Amazônia.

O Festival Internacional de Cinema de Veneza é um dos mais tradicionais do mercado audiovisual. Criado em 1932, ele se tornou nos últimos anos uma vitrine que antecipa grandes produções premiadas no Oscar.