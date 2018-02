Festival de jazz e blues embala Carnaval no Ceará

O jazz e o blues são a trilha sonora deste carnaval na cidade serrana de Guaramiranga, a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza. Neste ano, o Festival de Jazz & Blues completa 19 anos e traz nomes importantes da música brasileira.

Na abertura deste sábado (10), o violonista mineiro Juarez Moreira apresenta composições próprias e mostra um pouco dos projetos em andamento. Um deles é um CD em homenagem a Tom Jobim.

O multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo se apresenta no domingo (11) junto com o gaitista brasiliense Gabriel Grossi, com o acordeonista gaúcho Bebê Kramer e com o violonista cearense Cainã Cavalcante. Baixista, pianista, violonista e baterista, Arismar apresenta o show Roda Gingante, que brinca com os timbres dos instrumentos musicais para criar uma orquestra imaginária.

O multi-instrumentista Arismar Guit se apresenta no domingo

Na segunda-feira (12), Dori Caymmi mostra a beleza musical herdada do pai, Dorival Caymmi, e compartilhada o palco com os irmãos Nana e Danilo. O disco Voz de Mágoa, que deve permear os shows do festival, é uma alusão ao timbre vocal de Dorival e uma referência à imagem do Brasil recriada nas canções, mas que não consegue se transformar num país justo.

Os cearenses têm espaço cativo nos palcos do festival. Waldonys se apresenta no sábado acompanhado da Big Band, da Universidade de Fortaleza (Unifor), e a voz aveludada de Davi Duarte é a atração do domingo, junto com a Duo Estrada Cuba, que reúne o pianista cubano Néstor Lambida e o saxofonista e flautista mineiro Marcelo Padre.

As vozes femininas fecham a terça-feira de carnaval (12) com as Divas do Blues. A jam session promovida pelas cantoras cearenses Marília Lima, Raíssa Dantas e Fernanda Fialho promete trazer composições de célebres vozes, como Etta James e Janis Joplin, e homenagear as blueswomen do Ceará Mona Gadelha e Lily Alcalay, venezuelana radicada em Fortaleza, falecida em 2003.

Depois do carnaval, as atrações do festival descem a serra para Fortaleza, onde se apresentam na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16).

Veja a programação do festival de jazz:

Dia 10 (sábado)

10h – Blitz Ecológica

Local: Entrada de Guaramirança

11h – Café no Tom: Juarez Moreira (MG)

Local: Restaurante Basílico

16h – Palestra sobre a APA de Baturité

Local: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga – AGUA

16h30 – Ensaio Aberto: Waldonys e Sexteto de Jazz da Big Band Unifor (CE)

17h – Show ao Pôr do Sol: Trio Guará (CE)

Juarez Moreira (MG)

21h – Show: Waldonys e Sexteto de Jazz da Big Band Unifor (CE)

23h – Jam Session: Marília Lima (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Dia 11 (domingo)

8h – Trilha Ecológica no Campo de Batalha

Local: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga - AGUA

9h30 – Espaço Dó Ré Mi: Atividades musicais infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

11h – Oficina de sopros: Marcelo Padre (Duo Estro Cuba)

Local: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga - AGUA

11h – Café no Tom: Davi Duarte (CE)

Local: Restaurante Basílico

15h30 – Exibição do filme “A lei da água”

Local: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga - AGUA

16h30 – Ensaio Aberto: Arismar do Espírito Santo (SP)

17h – Show ao Pôr do Sol: Macaúba do Bandolim (CE) – Homenagem do Festival

Davi Duarte (CE) e Duo Estro Cuba

21h – Show: Arismar do Espírito Santo (SP)

23h – Jam Session: Rafael Balboa (CE) – Tributo a Eric Clapton

Local: Cidade Jazz & Blues

Dia 12 (segunda-feira)

9h – Oficina de repelente natural de citronela

Local: Parque das Trilhas

9h30 – Espaço Dó Ré Mi: Atividades musicais infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

10h – Oficina de produção de mudas

Local: Parque das Trilhas

11h – Oficina de guitarra: Lu D’Sosa (CE)

Local: Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga - AGUA

11h – Café no Tom: Filó Machado (SP)

Local: Restaurante Basílico

16h30 – Ensaio Aberto: Dori Caymmi (RJ)

17h – Show ao Pôr do Sol: Netinho de Sá, Robertinho Marçal e Lu D’Sosa (CE)

Filó Machado Trio (SP)

21h – Show: Dori Caymmi (RJ)

23h – Jam Session: Blues do Nordeste (CE/PI/RN/PE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Dia 13 (terça-feira)

9h30 – Espaço Dó Ré Mi: Atividades musicais infantis

Local: Cidade Jazz & Blues

11h – Café no Tom: Jefferson Gonçalves (RJ)

Local: Restaurante Basílico

16h30 – Ensaio Aberto: “Blues for Africa” convida Filipe Catto (SP/RS)

17h – Show ao Pôr do Sol: Rebeca Câmara, Natanael Pereira e Igor Ribeiro (CE)

“Explosion Blues” - Gustavo Andrade e Jefferson Gonçalves (MG/RJ)

21h – Show: “Blues for Africa” convida Filipe Catto (SP/RS)

23h – Jam Session: Divas do Blues (CE)

Local: Cidade Jazz & Blues

Dia 15 (quinta-feira), em Fortaleza

17h – Workshop de gaita: Jefferson Gonçalves (RJ)

18h30 – Show: “Explosion Blues” - Gustavo Andrade e Jefferson Gonçalves (MG/RJ)

Local: Centro Cultural Banco do Nordeste

19h – Show: Dori Caymmi (RJ)

Local: Cineteatro São Luiz

Dia 16 (sexta-feira), em Fortaleza

19h – Show: “Blues for Africa” convida Filipe Catto (SP/RS)

Local: Cineteatro São Luiz

20h30 – Festa de Encerramento: Davi Duarte (CE) e Duo Estra Cuba

Blues do Nordeste (CE/PI/RN/PE)

Local: Theatro José de Alencar