Com James Taylor, Sanremo tem maior audiência em 19 anos

Com show do cantor James Taylor e um público de 10,4 milhões de espectadores, a terceira noite do Festival de Sanremo registrou sua maior audiência desde 1999.

A terceira noite do maior festival de música da Itália, ontem (8), contou com o astro norte-americano que agitou o público cantando "La Donna è Mobile", de Giuseppe Verdi, e seus clássicos "Fire and Rain" e "You've Got a Friend". O cantor ainda fez um dueto com a italiana Giorgia.

Além de Taylor, um dos destaques da noite foi a presença surpresa da atriz Virginia Raffaele, que homenageou o apresentador Claudio Baglioni.

Outro grande momento da noite foi o dueto de Baglioni com o cantor Giuliano Sangiorgi, da banda Negramaro, sendo ambos ovacionados de pé pelo público ao fim da apresentação.

Já a principal competição do Festival contou com a presença de diversos artistas, como Mudimbi, Ultimo, Eva e Leonardo Monteiro.