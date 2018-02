Ana Carolina e Daniel Jobim levam Brasil a Sanremo

A quarta e penúltima noite do Festival de Sanremo de 2018 foi marcada pelos duetos, que contaram inclusive com uma participação brasileira.

O cantor italiano Mario Biondi, estreante na principal competição musical do país, subiu ao palco do Teatro Ariston ao lado da dupla Ana Carolina e Daniel Jobim, neto de Tom Jobim.

O trio interpretou a canção "Rivederti", com a qual Biondi tenta faturar o prêmio principal de Sanremo já em sua primeira participação. Assim como ele, todos os outros competidores fizeram duetos com artistas convidados.

Segundo o jornal milanês "Corriere della Sera", a apresentação de Biondi, Ana Carolina e Jobim foi "agradável" e "delicada", porém mais "adaptável" à Blue Note, conhecida gravadora de jazz, do que ao palco do Ariston.

A apresentadora Michelle Hunziker ainda cometeu uma gafe ao errar a pronúncia do nome de Daniel Jobim - ela disse "Jobam" -, mas pediu desculpas depois do show da dupla brasileira com o cantor italiano. O Festival de Sanremo está em sua 68ª edição e termina neste sábado (10).