Ferrero lançará sorvete Kinder na França e Alemanha em abril

A marca italiana Ferrero começará a vender sorvetes com a marca Kinder a partir de abril na França, Alemanha, Suíça e Áustria, informou nesta quinta-feira (8) o periódico francês "Les Echos".

O grupo já havia anunciado, em outubro do ano passado, que firmara um acordo com a multinacional Unilever para distribuir a novidade pela Europa. No entanto, hoje, o diretor-geral da Ferrero para a França, Jean-Baptiste Santoul, deu detalhes da operação em uma entrevista ao jornal.

"É um grande lançamento para nós, com uma marca simbólica. Ela totaliza 40% de nossos negócios na França", disse Santoul ressaltando que esse era "um sonho de longa data" da marca italiana.

A operação de lançamento, que não inclui a Itália, será acompanhada por uma grande campanha publicitária liderada pela própria Unilever. Já a unidade de produção dos produtos será a planta holandesa da Magnum, que é líder mundial no setor.

Santoul também revelou ao jornal que o ano de 2018 não será marcado apenas pela estreia do "Kinder Gelato", mas pela entrada da Ferrero no setor de biscoitos. No fim do ano passado, o grupo piemontese comprou a icônica indústria de bolachas belgas Delacre.

"O biscoito nos permitirá um reforço no mercado de pequenos lanches, onde começamos a atuar em 2016 com o B-Ready", explicou o diretor. Ainda segundo ele, a França responde por 50% das vendas da Delacre na Europa.